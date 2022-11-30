إصابتان بالرصاص الحي في مواجهات بقرية النبي صالح

وطن: أصيب مساء الأربعاء، شاب وفتى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وشهدت القرية مواجهات عنيفة في المنطقة الشرقية، حيث رشق عشرات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة وأشعلوا الإطارات المطاطية، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي والقنابل الغازية بكثافة على الشبان.

وأصيب شاب وفتى بالرصاص الحي "توتو" في الأقدام جرى نقلهم للمستشفى، فيما عززت قوات الاحتلال من تواجدها على المدخل الشرقي وعرقلة حركة المواطنين.