الاحتلال يقرر سحب هوية الأسير المقدسي صلاح الحموري وإبعاده لفرنسا

وطن: أبلغت إدارة سجون الاحتلال في سجن "هداريم"، الأربعاء، الأسير المقدسي صلاح الحموري بنيتها سحب هويته المقدسية وإبعاده إلى فرنسا.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الحموري المعتقل بشكل إداري، دون أي تهم ولم يعرض على أي محكمة.

وكان حموري قد اُعتقل في شهر مارس الماضي وتم تحويله للاعتقال الإداريّ لمدة ثلاثة أشهر وتم تمديده ثلاث مرات متتالية، ومن المفترض ان تنتهي بعد عدة ايام وتحديدا يوم الاحد المقبل.

وصلاح اسير سابق تحرر ضمن الدفعة الثانية لصفقة وفاء الاحرار وتعرض بعدها لمضايقات كبيرة على يد سلطات الاحتلال، حيث منع من دخول الضفة الغربية، الاعتقال الاداري، الابعاد عن القدس، سحب الهوية المقدسية، ابعاد زوجته وطفله الوحيد عن فلسطين، الاستدعاءات المتكررة.

يذكر ان صلاح حاصل على شهادة في المحاماة وكان احد موظفي مؤسسة الضمير، وحاصل على الجنسية الفرنسية.