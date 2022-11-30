اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود الاحتلال الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين والمحلات التجارية، واحجزوا عددا منهم وأخضعوهم للتفتيش الجسدي، ولم يبلغ عن إصابات او اعتقالات.