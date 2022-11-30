الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزل وبركسين وحظيرة أغنام شرق بلدة يطا

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل والبناء في منزل وبركسين وحظيرة أغنام شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة البادية البدوية شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في منزل وحظيرة أغنام وبركس تعود ملكيتهم للمواطن موسى أحمد الهذالين في تجمع "ام الخير".

وأضاف العمور، أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في بركس يعود للمواطن عبد الرحمن محمد التبنه في تجمع "ام الدرج".