استشهاد الفتى عيسى هاني الطلقات من قرية عرعرة النقب

وطن: استشهد صباح اليوم الأربعاء، الفتى عيسى هاني الطلقات من قرية عرعرة النقب، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، برصاص شرطة الاحتلال.

وكان الفتى الطلقات قد أصيب بعيارات نارية أطلقها أفراد شرطة الاحتلال خلال أحداث وقعت في عرعرة النقب ليلة الانتخابات للكنيست، قبل نحو شهر، وجرى نقله إلى مستشفى سوروكا حيث مكث في قسم العلاج المكثف وتحسنت حالته الصحية بعد أسابيع، إلا أنه طرأ تدهور على حالته الصحية، صباح اليوم، في عملية جراحية، وأقر الأطباء استشهاده.