جنود الاحتلال يعذبون وينكلون بعمال فلسطينيين على حاجز بيت سيرا غرب رام الله

وطن: كشفت الإذاعة العبرية "ريشت بيت" شهادات لعدد من العمال الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية، حول ما تعرضوا له من عمليات تعذيب وتنكيل على أيدي جنود الاحتلال لساعات طويلة على حاجز بيت سيرا (مكابيم)، غرب رام الله، دون اي سبب.

وبثت الإذاعة العبرية شهادات العمال الذين تحدثوا الى الصحفية "كرميلا منشه" التي بثت جزءا من الشهادات، وقال أحد السائقين الذي تم الاعتداء عليه من قبل الجنود "كانت الساعة السادسة صباحا عندما قام أربعة جنود على الحاجز من الجانب الفلسطيني بوضع غطاء على عيوني وتم تكبيل يدي وقام الجنود بضربي دون أي سبب، الضربات القوية كانت في أماكن حساسة جدا، صرخت من شدة الألم لكنهم واصلوا ضربي ساعات طويلة وجلست القرفصاء لكي لا يتمكنوا من ضربي مرة أخرى في الأماكن الحساسة لأني سمعتهم يقولون انه يجب ضربي هناك، وبقيت هكذا 12 ساعة، مكبل اليدين وغطاء على العيون، أتعرض للضرب والتعذيب، وقام الجنود بفتح جوالي وشاهدوا صوري وصور أبناء عائلتي ولم يتوقفوا عن الضحك والضرب والتعذيب، وبعد 12 ساعة قالوا لي اذهب الى البيت ولا نريد أن نراك مرة أخرى".

وأضاف السائق المقدسي للإذاعة العبرية: إنه شاهد الجنود في محطة للوقود وهرب من المكان. "سرقوا مني مبلغ 1200 شاقل وسلسلة من الذهب" قال.

وتعرض أيضا العامل أحمد، وهو من بيت سيرا ، للتعذيب من قبل الجنود في نفس المكان وقال: "الجنود الأربعة قادوني إلى مكان خال من الكاميرات، وقاموا بتكبيلي باليدين والرجلين وغطوا عيوني وقاموا بضربي وإجباري على الجلوس القرفصاء وضربوني خلال أكثر من نصف ساعة، وقاموا بالتناوب على ضربي بكل أنحاء جسدي خاصة على أماكن حساسة، وبعد 12 ساعة من التعذيب أطلقوا سراحي، وعدت الى البيت وانا أتألم ولم اتمكن من القيام من السرير خلال أربعة أيام متتالية".

وقام الجنود بسرقة 3 آلاف شيقل من العامل أحمد.

وقالت مراسلة الإذاعة العبرية بأنها تلقت رسالة من شخص يهودي يعمل عنده أحد العمال، وخلال التحقيق وإجراء المقابلات تبين أن عددا كبيرا من الفلسطينيين تعرضوا الى عمليات تعذيب وتنكيل مشابهة في تلك المنطقة.

(المصدر- وفا)