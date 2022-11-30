الاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد رائد النعسان في المغير

وطن: شيع آلاف المواطنين اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد رائد النعسان في قرية المغير شمال شرق رام الله رام الله.

وانطلق موكب التشييع بجنازة عسكرية من مجمع فلسطين الطبي، ثم جاب شوارع مدينة رام الله، قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه في المغير، وصولاً إلى منزل ذويه الذي ألقت عائلته عليه نظرة الوداع، ونقل إلى مسجد القرية، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بالمقبرة.

وندّد المشاركون في موكب التشييع بجرائم الاحتلال، ودعوا إلى مواصلة النضال، ورص الصفوف، وإنهاء الانقسام، لكي يتمكن شعبنا من التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وكان الشهيد "النعسان" استشهد أمس متأثرا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال بعد اقتحام المغيّر.