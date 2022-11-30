Ooredoo والاتحاد العام للمعلمين يوقعان اتفاقية تعاون

وطن: وقعت شركة Ooredoo فلسطين ممثلة بالرئيس التنفيذي د. ضرغام مرعي والاتحاد العام للمعلمين ممثلًا بأمين الاتحاد سائد ارزيقات اتفاقية لاستقبال المعلمين الجدد وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال ورشات عمل وتدريبات تؤهلهم للمباشرة في ممارسة مهنتهم في مدارس وزارة التربية والتعليم.

وتأتي هذه الرعاية للسنة السادسة على التوالي من قبل شركة Ooredoo تأكيدًا منها على إهتمامها بالقطاع التعليمي والمعلم الفلسطيني على وجه الخصوص واستمراراً للدور المجتمعي الذي تضلع به الشركة لخدمة مجتمعنا الفلسطيني.

من جهته رحب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين، الدكتور ضرغام مرعي بتوقيع هذه الإتفاقية معربًا عن اعتزازه بدور المعلم الفلسطيني والرسالة السامية التي يؤديها بتنشئة الأجيال والاستثمار في الإنسان الفلسطيني والذي يعتبر أهم الاستثمارات على الاطلاق.

وأضاف د. مرعي: "نحن سعداء بتجديد هذه الاتفاقية التي تعبر بشكل واضح عن توجهات الشركة في مساندة قطاع التعليم في فلسطين، هذا القطاع الذي يؤدي رسالة هامة ويعمل على صناعة المستقبل الأفضل لوطننا الحبيب فلسطين، ونؤكد في هذا السياق على تقديرنا للمعلم الفلسطيني، ونبرق أطيب الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح للاتحاد العام للمعلمين".

من جانبه عبر أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات عن شكره واشادته بدور الشركة في تبنيها سياسة دعم واسناد المعلم الفلسطيني الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف التي يواجها قطاع التعليم في فلسطين، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد وشركة Ooredoo.



معلومات عن Ooredoo فلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.