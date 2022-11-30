إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة طلابية في مخيم العروب

وطن: أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من طلبة المدارس في مخيم العروب شمال الخليل بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة طلابية منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من طلبة مدرسة العروب الثانوية أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال صوبهم، أثناء مشاركتهم في مسيرة منددة بجرائمها، ورافضة لسياسة الإعدامات الميدانية التي تمارسها يوميا، والتي اسفرت أمس عن ارتقاء خمسة شهداء.

(المصدر- وفا)