مونديال قطر: أميركا تجرد إيران وتبلغ ثمن النهائي

وطن: أقصى منتخب الولايات المتحدة الأميركية نظيره إيران من مونديال قطر بعد الفوز عليه بهدف يتيم، مساء الثلاثاء، على استاد "الثمامة" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وحسم المنتخب الأميركي المباراة والتأهل من الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني عدة فرص تهديفية للمنتخبين إلا أنها لم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وسيلاقي المنتخب الأميركي وصيف المجموعة الثانية في الدور ثمن النهائي متصدر المجموعة الأولى المنتخب الهولندي.