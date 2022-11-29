نقابة المحاميين: تعليق العمل غدا في المحاكم حدادا على الشهداء الخمسة الذين ارتقوا اليوم

وطن: أعلنت نقابة المحاميين تعليق العمل طيلة يوم غد الأربعاء، أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية والمؤسسات في جميع محافظات الوطن، حدادا على الشهداء الخمسة الذين ارتقوا اليوم الثلاثاء.

وقالت النقابة في بيان صدر عنها :

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" صدق الله العظيم.

ينعى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سهيل عاشور وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة وموظفي النقابة

شهداء الوطن الأبرار الذين ارتقوا شهداء برصاص جيش الاحتلال الغاشم دفاعا عن هذا الوطن الشريف وهم :

رائد نعسان - المغير

ظافر ريماوي - بيت ريما

جواد ريماوي - بيت ريما

راني مامون ابو علي - طولكرم

مفيد اخليل - بيت أمر

ويتقدمون من عائلات الشهداء وكافة أبناء الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ويعلن مجلس النقابة عن تعليق العمل طيلة يوم غد الأربعاء الموافق 30/11/2022 أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية والمؤسسات في جميع محافظات الوطن ويستثنى من هذا التعليق أية أمور مستعجلة.

