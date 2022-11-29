الاحتلال يعتقل الشاب المقدسي أحمد جمجوم من مكان عمله ويفتش منزله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الشاب أحمد أنور جمجوم (20 عاماً) من مكان عمله غربي مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مكان عمل الشاب أحمد جمجوم واعتقلته واقتادته إلى غرف " 20 " في مركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال مساء اليوم منزل الشاب أحمد جمجوم في قرية العيسوية بالقدس المحتلة، وفتشته بدقة وحطمت وخربت محتوياته.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال صادرت من المنزل جهاز حاسوب محمول لشقيقة أحمد، وجهاز آي باد، قبل مغادرته.