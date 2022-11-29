مواجهات مع الاحتلال في سلواد وإغلاق مدخل دير أبو مشعل

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة سلواد، شمال شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا، خلال المواجهات، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة البيرة الشمالي، وفي محيط عدة قرى وبلدات في المحافظة، هي: النبي صالح، وعابود، وسلواد، ويبرود، وراس كركر، والطيبة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط مستوطنة "حلميش"، الجاثمة على أراضي المواطنين غرب محافظة رام الله والبيرة.