رؤساء مؤسسات رجال الأعمال الفلسطينيين يجتمعون تحت مظلة إتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين

وطن: عقد رؤساء مؤسسات رجال الأعمال الفلسطينيين إجتماعا لهم في مقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس، بحضور كل من المهندس محمد العامور رئيس جمعية رجال الأعمال القدس والسيد أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال محافظات غزة، ، السيد عامر العسيلي رئيس ملتقى رجال الأعمال الخليل، السيد عبد الرؤوف هواش رئيس ملتقى رجال الأعمال نابلس، السيد هشام مساد رئيس منتدى رجال الأعمال جنين.

وتم خلال الإجتماع الإتفاق وبالإجماع على إعادة تفعيل اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين الجسم الممثل لكافة مؤسسات رجال الأعمال في الوطن، مؤكدين على وحدة مؤسسات رجال الأعمال والتي تصب بالدرجة الأولى في خدمة قطاع الأعمال في فلسطين، وخدمة القطاع الخاص والمواطن الفلسطيني.

ويأتي هذا الإتفاق بعد قرار معالي وزير الداخلية زياد هب الريح المتعلق بإعادة تفعيل الإتحاد الذي من شأنه ان يشكل رافعة حقيقية لجهود رجال الأعمال للنهوض بالإقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات الإقتصادية، على المستوى المحلي والدولي. وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأعرب رؤساء المؤسسات عن شكرهم لمعالي وزير الداخلية وطاقم الوزارة على إسهامهم ومساندتهم لإعادة تفعيل الإتحاد ودورهم في تعزيز مؤسسات القطاع الخاص. مثمنين عاليا هذه الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

هذا وإتفق المجتمعون على ضم جميع مؤسسات رجال الأعمال الأخرى لجسم الإتحاد والذي سيكون في أقرب فرصة ممكنة ، مؤكدين على دور جميع المؤسسات في تحقيق أهداف وتطلعات الإتحاد المرجوة