محدّث| استشهاد الشاب رائد النعسان برصاص الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله

وطن: استشهد الشاب رائد غازي النعسان إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وافادت مصادر محلية باقتحام قوة من جيش الاحتلال القرية، وأطلقت الأعيرة النارية صوب عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة، قبل أني علن عن ارتقائه شهيدا، مساء اليوم الثلاثاء في المستشفى الاستشاري برام الله.

وبارتقاء الشاب النعسان شهيدا في قرية المغير، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى خمسة شهداء.