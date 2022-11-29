جامعة بيرزيت تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام

وطن: أعلنت جامعة بيرزيت الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على أن يتم تعليق الدوام اليوم، ليتسنى للجميع المشاركة في جنازة الشهيدين جواد وظافر الريماوي.

وتستعد الجامعة لاستقبال ابنيها الشهيدين الشقيقين ظافر وجواد عبد الرحمن الريماوي، اليوم الساعة 12 ظهراً بجنازة مهيبة.

واكدت جامعة بيرزيت أن اعتداءات الاحتلال لن تثني شعبنا عن ممارسة حقه في المقاومة، ولن تثنيها عن القيام بدورها الأكاديمي والتنويري الذي عمّدته بدماء أبنائها الطلبة. وتدعو الجامعة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذا العدوان، ولجم عبثية إسرائيل واستهتارها بالحقوق الأساسية لأبناء شعبنا وانتهاكها لحرمة جامعاته.

واكدت الجامعة أن إجراءات الاحتلال لن تزيد شعبنا وطلبتنا إلا إصراراً وقوة على نيل حقوقنا المشروعة.