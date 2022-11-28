7 اصابات بينها اصابة خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر

وطن: اصيب، الليلة، 7 مواطنين على الاقل خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر شمال الخليل، منها 4 بالرصاص الحي.

وافاد الهلال الاحمر بوجود اصابة خطيرة بالرصاص الحي بالصدر في مواجهات بيت امر حتى لحظة اعداد الخبر، بينما سجلت 5 اصابات بالرصاص الحي، و3 اصابات بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت مصادر محلية، ان مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث قام الشبان برشق جنود الاحتلال بالحجارة، فيما رد الجنود باطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف والرصاص المطاطي، ما أدى لوقوع اصابات، وقد عملت طواقم اسعاف الهلال الأحمر على اسعاف المصابين.

وافادت مصادر محلية ان اشتباكا مسلحا اندلع في البلدة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وذكر مراسلنا ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة باعداد كبيرة عقب دخول سيارة مستوطن بالخطأ الى البلدة.