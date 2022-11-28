الاحتلال يعقد غدا محكمة للفتاة حلا سرور التي اعتقلها اليوم

رام الله - وطن: قررت سلطات الاحتلال ابقاء اعتقال الفتاة حلا سرور التي اعتقلتها اليوم، على ان تعقد لها محكمة يوم غد الثلاثاء.

وقال نادي الاسير ان الاحتلال يعتقل الفتاة حلا طلال سرور (16 عامًا) من بلدة نعلين، خلال زيارة شقيقها الأسير خالد سرور في سجن "بئر السبع" اليوم، حيث جرى تحويلها للتحقيق في "بئر السبع" وفقا للمعلومات الأولية، علمًا أن شقيقها خالد معتقل منذ عام ونصف، وما يزال موقوفًا، ولها شقيق آخر معتقل وهو عمر سرور ويقبع في سجن "عوفر"