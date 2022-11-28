الاحتلال يهدم منزلين في شرق الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، منزلين في خلة العيدة قرب جبل جوهر، شرق مدينة الخليل، ما يرفع الى 4 عدد المنازل والمنشآت التي هدمها الاحتلال اليوم، فضلا عن اخطاره بهدم مدرسة في يطا بالخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، وهدمت منزلين تعود ملكيتهما للمواطنين: سامر عبد الوهاب جابر، ومحمد غريب ديب جابر.

وأوضح الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، أن مساحة كل منزل منهما تبلغ 120 مترا مربعا، ويقطنهما 12 شخصا، وأصبحوا جميعا في العراء.

وذكر سكان المنطقة أن مسلسل اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصل منذ أعوام، وأن سياسة حكومة الاحتلال المبرمجة تهدف إلى تهويد المنطقة والسيطرة عليها، لتوسيع مستوطنة "كريات اربع"، المقامة على اراضي المواطنين شرق الخليل.

وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزلا في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت، كما وهدمت مشتلا في بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة.

كما واخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم مدرسة "خشم الكرم" في تجمع البادية ببلدة يطا جنوب الخليل خلال 96 ساعة.

وبجانب هذا فقط منعت قوات الاحتلال اليوم الإثنين، عمال لجنة اعمار الخليل من ترميم وإعمار مكتب خدمات تعود ملكيته للبلدية، في حي السهلة قرب الحرم الابراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.