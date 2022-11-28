الاحتلال يهدم مشتلا ويعتقل ثلاثة شبان في الجيب شمال غرب القدس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشتلا، واعتقلت ثلاثة شبان، من بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة.

وقال رئيس بلدية الجيب سامر عبد ربه، إن آليات الاحتلال اقتحمت "حي الخلايلة" في البلدة، وهدمت مشتلا، يعود للمواطن إبراهيم أحمد عبد الوهاب، واعتقلت نجليه، مصطفى، ومحمد، والشاب جهاد أحمد شقيرات، بعد الاعتداء عليهم، حيث نُقل محمد إلى مستشفى "شعاري تسيدك".

وأضاف عبد ربه، إن جرافات الاحتلال أزالت سلسلة حجرية بطول 60 مترا، تعود للمواطن محمود علقم.

المصدر: (وفا)