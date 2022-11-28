مجلس الوزراء يناقش اليوم موضوع الكسارات وتعزيز القطاع الصحي

وطن: يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم قضايا تتعلق بتعزيز القطاع الصحي، وتدعيم المياه لمنطقة الخان الأحمر، والكهرباء لمحافظة طولكرم، والهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، وأنظمة متعلقة بالصادرات، ومنهجية التخطيط المستقبلي وتقارير مالية وصحية وسياسية، إضافة إلى عطاء مخازن البترول، ووضع الكسارات، وكذلك تصويب عمل الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين.

ورحب الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين، بأن ملامح الحكومة بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة، وتزويدها بما تحتاجه، وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا، رغم ادراكنا أن جميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية حسب القانون الدولي.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش، تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلا.

وشدد على أن هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا، وعزيمة شعبنا هي ذات العزيمة التي تواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وبالصمود في القدس وغزة وكل محافظات الوطن.