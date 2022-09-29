هل يعلن انتصار بيرزيت الليلة؟

وطن: لاقت مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية لحل أزمة جامعة بيرزيت اصداء ايجابية على جميع المستويات، فانضمت عشرات المؤسسات لدعمها منذ الاعلان عنها، وبعد موافقة نقابة العاملين عليها، تبقى الكرة الان في ملعب مجلس أمناء الجامعة، فهل سيصدر عنه قرار بالموافقة الليلة؟.

هل ستنتصر جامعة بيرزيت، جامعة العلم والمقاومة، جامعة التعددية، الجامعة الطليعية في العمل الأكاديمي والمجتمعي والوطني؟..

الليلة وليس غدا.. مجلس أمناء الجامعة مطالب بموقف وليس أي موقف، بل موقف ينهي الازمة موقف ايجابي لحل الازمة .. موقف ينتصر لجامعة بيرزيت، الجامعة التي تواجه المحتل.. الجامعة التي تعتبر هدفاً اسرائيلياً منذ نشأتها عام 1972، وتعرضت للإغلاق بأوامر عسكرية مرات عديدة.

وتنادت مجموعة وازنة من مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية، لتضم جميع المهتمين بشأن الجامعة والحريصين عليها، مشكلين أكبر ائتلاف وطني ممكن في هذا الحيز الزمني المحدود، بهدف توحيد الجهود والمساعي والمبادرات التي تقدم بها المعنيون منذ بداية الأزمة، ذلك استدراكاً واستباقاً للمآلات الخطيرة التي ينطوي عليها استمرار الأزمة، وتركيزاً أكبر للجهد وتجنباً لضياع الوقت، تآلفت الجهود والرؤى على مبادرة تحتوي على مجموعة من مبادئ الحل، وضوابط، وسقف زمني، لمقاربة الإشكال الحالي والإشكالات التي قد تحصل مستقبلاً، للاطلاع على المبادرة اضغط هنا.

وكانت نقابة العاملين في الجامعة قد أعلنت مساء اليوم موافقتها على المبادرة كونها تلبي تلبي جزءًا من الأمور التي كانوا يطالبون بها، للاطلاع على المزيد (اضغط هنا)، فهل سيستحيب محلس الامناء فورا؟