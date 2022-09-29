دعوات لشد الرحال للأقصى والمشاركة في "الفجر العظيم" غدا

وطن: دعت شخصيات ومؤسسات مقدسية، إلى الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، يوم غد الجمعة؛ والمشاركة في حملة الفجر العظيم وأداء صلاتي الفجر والجمعة في رحابه.

وأكدت ضرورة الحشد والمشاركة في الفجر العظيم؛ لمواجهة مخططات الاحتلال لتهويده، وتقسميه زمانيا ومكانيا، في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين.



وشهد الأسبوع الحالي سلسلة من اقتحامات المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى ما يسمى رأس السنة العبرية، وسط تصدي المرابطين والمرابطات داخل المسجد وعلى أبوابه وفي محيطه، حيث أصيب خلالها عدد منهم واعتقل آخرين.



وتأتي حملة "الفجر العظيم" لاستنهــاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهدت تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى أصبح حضورها مرتبطاً بقداسة “إرث الشهداء”، كما تقول الدعوات الشبابية الأسبوعية.



