نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لوطن: وافقنا على المبادرة التي تقدمت بها لجنة الوساطة المجتمعية لحل الازمة

وطن: وافقت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت على المبادرة التي تقدمت بها لجنة الوساطة المجتمعية لحل الازمة.

وقالت لينا ميعاري رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لوطن للأبناء، "عرضت علينا مبادرة من لجنة الوساطة المجتمعية لحل أزمة الجامعة وهي تلبي جزءًا من الأمور التي كنا نطالب بها ، وعلى هذا الاساس أبدينا الموافقة عليها واعتقد ان الامور تتجه في الاتجاه الصحيح والايجابي".

وكانت لجنة الوساطة المجتمعية، المكونة من مجموعة وازنة من مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية، أطلقت مبادرة لحل الأزمة في جامعة بيرزيت. للاطلاع على المبادرة (اضغط هنا)

والان تنتظر اللجنة رد مجلس أمناء الجامعة على المبادرة.