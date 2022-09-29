منع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات الإسرائيلية

وطن: قررت لجنة الانتخابات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، منع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ25، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحرض على العنصرية".

وشدد رئيس حزب التجمع النائب سامي أبو شحادة، خلال إفادته أمام لجنة الانتخابات التي تناقش طلب شطب التجمّع على أنه "ستفشل محاولات تفصيل قيادات عربية وفق ما يحلو "(لوزير جيش الاحتلال بيني غانتس ورئيس الحكومة يائير لبيد".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، أنه لا توجد ذريعة قانونية لمنع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، المقرر إجرؤها في الأول من تشرين الثاني المقبل.

يذكر ان قدم طلب شطب التجمع حزب يطلق على نفسه تسمية "معا – نحو نظام اجتماعي جديد".