تشكيل ائتلاف وطني واسع من مؤسسات اهلية ومجتمعية وشخصيات مجتمعية لحل مشكلة جامعة بيرزيت

وطن: أطلقت لجنة الوساطة المجتمعية، المكونة من مجموعة وازنة من مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية، مبادرة لحل الأزمة في جامعة بيرزيت.

وقالت اللجنة في بيان وصل وطن نسخة عنه ان "على أرضية من الإيمان والوعي بأهمية التحرك لحل الأزمة التي تعيشها جامعة بيرزيت، وباعتقاد راسخ، أن هناك دائماً متسعاً لوضع الحلول العادلة، بما يضمن حقوق وواجبات مكونات أسرة الجامعة، وبإدراك كبير ومسؤول، للحاجة الملحة في تدشين بيئة ديمقراطية هادئة للحوار واستقرار المسيرة التعليمية في الجامعة، ولمنع تهديد حقيقي يمس مستقبل الجامعة وأهليتها لأداء رسالتها واستمراريتها، ولضمان أداء الجامعة لهذه الرسالة العظيمة على نحو مستدام، ويضمن سير العملية الأكاديمية بشكل مستقر، عادل، منتج، وفعال، تنادت مجموعة وازنة من مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية، لتضم جميع المهتمين بشأن الجامعة والحريصين عليها، مشكلين أكبر ائتلاف وطني ممكن في هذا الحيز الزمني المحدود، بهدف توحيد الجهود والمساعي والمبادرات التي تقدم بها المعنيون منذ بداية الأزمة، ذلك استدراكاً واستباقاً للمآلات الخطيرة التي ينطوي عليها استمرار الأزمة، وتركيزاً أكبر للجهد وتجنباً لضياع الوقت،

على ذلك، تآلفت الجهود والرؤى على مبادرة تحتوي على مجموعة من مبادئ الحل، وضوابط، وسقف زمني، لمقاربة الإشكال الحالي والإشكالات التي قد تحصل مستقبلاً، نؤمن أن التوازن الخلاق بين الحق والواجب، على أرضية من التفاهم والتسامح والتعاون، بين جميع مكونات وأسرة الجامعة وأطراف الأزمة، كفيل بتدشين روح التعاون الرشيد من أجل رفعة الجامعة وسلامة مسيرتها، وفقاً لهذه المبادئ، يقوم كل من مجلس الجامعة ونقابة العاملين فيها بالإعلان عن التوصل لاتفاق مبادئ، يتم بموجبه:

أولا: الاتفاق على مبدأ التحكيم، وفور الاتفاق على تسمية هيئة التحكيم وبسقف 24 ساعة من قبل إدارة الجامعة ونقابة العاملين في الجامعة، يعلن عن وقف اضراب العاملين وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الجامعة أثناء الاضراب.

ثانياً: الموضوعات المعروضة للتحكيم:

1- مسألة الخلاف على البند المتعلق بزيادة الـ 15% على الراتب الأساسي وكيفية تطبيقه.

2- مسألة التأمين الصحي في الجامعة فيما يتعلق بفرق الدينار.

ثالثاً: مدة عمل المحكمين أسبوع من تاريخ الاتفاق على التشكيل.

رابعاً: تخضع جميع بنود النزاع النقابي الأخرى المثارة للحوار بين إدارة الجامعة ونقابة العاملين لمدة تحدد في اللقاء الأول بين الطرفين.

خامساً: بعد الانتهاء من معالجة القضايا المذكورة أعلاه تتكاتف كافة الأطراف لفتح حوار شامل لجميع مكونات أسرة الجامعة من إدارة ونقابة عاملين ومجلس طلبة من أجل صياغة وثيقة شرف مسؤولة للحفاظ على مسيرة الجامعة ووضع أسس لإدارة الاختلاف قائمة على الحوار البناء والمسؤول وبما يعطي الجامعة فترة راحة تتجنب فيها الإضرابات والإشكالات دونما انتقاص لأي من الحقوق، وبما يُؤمَّن القيام بالواجبات واحترام القانون والنظام.

وقال عضو لجنة الوساطة د.جمال السلقان لوطن أن هناك تفاؤلا بتعاطي أطراف الازمة ايجابيا مع المبادرة المقدمة من قبل لجنة الوساطة المجتمعية المنبثقة عن هذه المؤسسات، لافتا انه جرى اليوم بعد عدة اجتماعات تسليم المبادرة مكتوبة للاطراف وطرحها اعلاميا لاشاعة جو من الايجابية.

ولفتت ان المبادرة وصياغتها جاءت بعد اتصالات اجريت مع اطراف الازمة، بعد تكثيف الجهود من قبل المؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية جراء دخول الاضراب في الجامعة في يومه الحادي عشر واستمرار ازمة جامعة بيرزيت، وقد جرى تسليمها للاطراف اليوم.

ولفت السلقان ان اللجنة طلبت من اطراف الازمة تسليمها ردود مكتوبة على مبادرتها، بأسرع وقت ممكن لانهاء الازمة.

وتتكون لجنة الوساطة المجتمعية من:

خريجي جامعة بيرزيت

مؤسسة الحق

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

مجمع النقابات المهنية

( نقابة الاطباء، نقابة المهندسين، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الاطباء البيطريين، نقابة الصيادلة، ونقابة المهندسين الزراعيين)

نقابة المحامين الفلسطينيين

الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية

الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية

جمعية رجال الأعمال

شبكة المنظمات الأهلية

مركز شمس

Reform

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية/ حريات

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية/ مفتاح

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة/ أمان

فلسطينيات

الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء/ استقلال

شخصيات وطنية واعتبارية