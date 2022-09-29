بوتين سيعلن رسميا ضم أربع مناطق أخرى من أوكرانيا

وطن: يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفلا رسميا يوم الجمعة حيث سيعلَن ضمّ أربع مناطق أخرى من أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد إجراء استفتاءات روسية واجهت انتقادات من أوكرانيا والغرب ووُصفت بالباطلة.

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا إن الاستفتاءات التي استغرق إجراؤها خمسة أيام شهدت شبه إجماع شعبي على الانضمام لروسيا.

وتقول روسيا إنها أجرت عمليات تصويت في لوهانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، وفي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب الأوكراني

وسيلقي الرئيس الروسي خطابا رسميا في الكرملين.

وتعهدت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا بسبب الاستفتاءات، كما تنظر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ جولة ثامنة من التدابير.