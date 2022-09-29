نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ المضرب عن الطعام عاصم الكعبي

وطن: ولد المعتقل عاصم الكعبي في تاريخ الأول من يناير عام 1978 وهو من مخيم بلاطة / نابلس.

انخرط في مقاومة الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى عام 2000، وبقي مطاردًا لمدة ثلاث سنوات، إلى أن اُعتقل في تاريخ 24 أبريل 2003.

تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل في حينه، استمر لمدة شهرين في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، وبعد عام على اعتقاله، حكم عليه الاحتلال بالسّجن 18 عامًا.

تنقل الأسير الكعبي في جميع السّجون، وكان من الأسرى الفاعلين على عدة مستويات، ومنها التنظيمية، وشارك في جميع معارك الإضراب على مدار سنوات اعتقاله الـ18، حصل على شهادة البكالوريوس "اجتماعيات" من جامعة القدس المفتوحة.

خلال فترة اعتقاله، فقد والدته عام 2014، وحرم من وداعها، وقبل تحرره بعدة شهور فقد والده وحرم مرة أخرى من وداعه.

خلال فترة أسره ارتبط بزوجته صمود سعدات، وذلك قبل ثلاث سنوات على تحرره.

ينتظر اليوم مولده الأول الذي يريد تسميته "نادر العربي" على اسم صديقه الشهيد "نادر ابو الليل" الذي استشهد بعد عام على اعتقال عاصم، وتعرض للمطاردة معه.

في تاريخ 24 آب 2022، أعاد الاحتلال اعتقاله مجددًا، وجرى تحويله للاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، واليوم يواصل إضرابه إلى جانب 29 معتقًلا إداريًا، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ.