وزير جيش الاحتلال يتعهد بالمصادقة على بناء مخططات استيطانية قبل الانتخابات

وطن: تعهد وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس"، اليوم الخميس، بالمصادقة على بناء مخططات استيطانية جديدة بالضفة في الفترة القريبة، وقبل انتخابات الكنيست.

جاء ذلك خلال لقاء "غانتس"، قادة المستوطنين في خيمة الاحتجاج التي أقاموها خارج منزله في "روش هاعين"، احتجاجا على عدم انعقاد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى التابع لجيش الاحتلال، في آب/أغسطس الماضي، للمصادقة على مخططات بناء استيطاني، إثر ضغوط أميركية.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى مسألة البناء خارج منطقة ما تسمى "الخط الأخضر"، بعد أن كان من المفترض أن يعقد اجتماع مجلس التخطيط الأعلى للبناء الاستيطاني في أغسطس للمصادقة على بناء وحدات سكنية في الضفة.

ونوهت الصحيفة أن رؤساء المستوطنات أثاروا القضية أمام غانتس، ووفقا لمصادر عديدة، فإن رد غانتس كان بأنه ينوي الموافقة على خطط جديدة للبناء الاستيطاني في المستقبل القريب، "حتى قبل الانتخابات".