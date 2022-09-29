استشهاد الطفل ريان سليمان جراء سقوطه من علو نتيجة ملاحقته من قبل الاحتلال

وطن: استشهد الطفل ريان سليمان 7 سنوات، جراء سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الإحتلال في تقوع شرق بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة، إن الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي تعاملت مع الطفل ريان ٧ سنوات، الذي جرى ادخاله إلى الطوارئ متوقف القلب، بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع، حسب إفادة الأهل.

واكدت الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي استشهاد الطفل ريان سليمان ٧ سنوات، حيث لم تنجح كافة المحاولات لإنعاش قلبه بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع.