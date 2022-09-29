الإضراب الشامل يعم محافظة جنين

وطن: عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظة جنين، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، الذين أرتقوا في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها امس.

ومنذ ساعات الصباح عم الإضراب التجاري الشامل والحداد مدينة جنين وبلداتها وقراها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي.

واستشهد أمس الأربعاء أربعة شبان برصاص الاحتلال، وهم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاما)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاما)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاما)، وأصيب 44 مواطنا بجروح مختلفة.