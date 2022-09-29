المعتقلون الثلاثون يواصلون إضرابهم لليوم الخامس رفضاً للاعتقال الاداري

وطن: يواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال، اضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الخامس على التوالي، وذلك رفضا لسياسة الاعتقال الاداري.

ويطالب المعتقلون وجميعهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة في السجون، بأن الاحتلال حاول افشال هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين ومحاولة تقديم عروض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

واشارت الشعبية في بيان له بأن المزيد من المعتقلين سينضمون لرفاقهم المضربين على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.