اصابات بالرصاص الحي عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة دورا

وطن: افادت وزارة الصحة صباح اليوم 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة دورا جنوب الخليل، فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة ان الإصابات أدخلت لمستشفى دورا الحكومي وجميعها مستقرة.

وشهدت مدينة دورا صباح اليوم مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقنحامها المدينة، حيث سجلت الطواقم الطبية الميدانية 12 اصابة منذ ساعات الصباح تنوعت بين الرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط.