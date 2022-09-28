الاحتلال يهدد بتنفيذ اغتيالات باستخدام مُسيّرات هجومية في الضفة

وطن: أعطى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الضوء الأخضر، لتنفيذ اغتيالات ضد قيادات في "الجهاد الإسلامي" وكتائب "شهداء الأقصى" وحركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، عبر ضربات ينفذها سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي بواسطة طائرات مسيّرة هجومية، وسط تهديدات لتكثيف حملة المداهمات الليلية لمدينة نابلس، شمالي الضفة، في محاولة لإلقاء القبض على مقاومين مطلوبين لسلطات الاحتلال

وذكر المراسل العسكري للقناة 12 "الإسرائيلية"، نير دفوري، مساء الأربعاء، أن كوخافي وافق على استخدام سلاح الجو والطائرات المسيّرة الهجومية لتنفيذ اغتيالات في الضفة، في إجراء لم يتخذ منذ سنوات طويلة، وذلك "إذا لم تكن هناك طريقة أخرى" للتعامل مع الشبان الفلسطينيين المسلحين.

وكشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خطط لاستخدام مسيّرة هجومية لتنفيذ اغتيال خلال عمليته العسكرية التي نفذها في مخيم جنين، صباح الأربعاء، والتي استشهد خلالها الشبان عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة.