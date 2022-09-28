القوى الوطنية والاسلامية في جنين: غدا الخميس اضراب شامل وغضب

وطن: اعلنت فصائل العمل الوطني والاسلامي في جتين ان يوم غد الخميس هو يوم اضراب شامل ويوم غضب ضد الاحتلال

كما أعتبرت الفصائل في بيان وصل لوكالة وطن نسخة منه ان العدو الصهيوني ارتكب مجزرة تضاف لسجل جرائمه المستمرة منذ ٧٤ عاما مؤكدة على ان شعبنا باق على هذه الارض، والمقاومة نهجه ، والنصر حليفه ، والاحتلال الى زوال

وفيما يلي نص البيان

بيان صادر عن فصائل العمل الوطني والاسلامي

محافظة جنين

يا ابناء شعبنا الأبي في كل مكان ،،، يا أبناء جنين القسام ، اليوم ارتكب العدو الصهيوني مجزرة تضاف لسجل جرائمه المستمرة منذ ٧٤ عاما ، ولم يدرك هذا العدو ان شعبنا باق على هذه الارض ، والمقاومة نهجه ، والنصر حليفه ، والاحتلال الى زوال .

نزف اليوم كوكبة من شهداء شعبنا الذين ارتقوا في مواجهة هذا العدو الجبان .

كما ونعلن ان كافة مكونات شعبنا موحدة خلف المقاومة ، ولا مكان للانقسام في قاموس جنين المقاومة .

ان دماء شهدائنا لن تكون الا منارات على درب الحرية ، من هنا نحيي كافة ابناء شعبنا على وقفتهم اليوم مع اهالي الشهداء ، نحيي طلابنا وتجارنا ومزارعينا ونساءنا وأطفالنا وهم يقفون سدا منيعا في وجه الاحتلال الغاصب .

اليوم أكدت محافظة جنين على وحدة مخيمها ومدينتها وريفها وامتزج الدم ليعلنها مدوية ان لا خيار امامنا سوى الوحدة والمقاومة .

من هنا نعلن ان يوم غد الخميس هو يوم اضراب شامل ويوم غضب ضد الاحتلال ونعاهد شهدائنا واسرانا الابطال أن نستمر على الدرب حتى دحر العدو الغاشم على أراضينا ،

عاشت فلسطين

المجد للشهداء

الشفاء للجرحى

المجد للمقاومة