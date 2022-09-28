إصابتان حرجتان خلال المواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

وطن:أصيب شاب وطفل (16 عاما) بجروح وصفت بالحرجة، خلال المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مدينة البيرة الشمالي، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة، إن مصابين بالرصاص الحي من موقع المواجهات على مدخل البيرة الشمالي، أحدهما طفل (16 عاما) أدخلا إلى غرفة العمليات في أحد مشافي مدينة رام الله في حالة حرجة.

وأضافت أن الشاب (26 عاما) أصيب برصاصة من الظهر واستقرت في الصدر، أما الطفل الصدر فأصيب بالبطن ما أدى لتضرر كبير في أحد الشرايين الرئيسية.

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