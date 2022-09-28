تبدل التعاملات بين الدول والحكومات….

كتب: هاني عرفات

المواجهة أصبحت حتمية ولا مفر منها، ما يحصل في مخيم جنين سوف ينتقل إلى كافة المناطق المحتلة، المسألة مسألة وقت ليس إلا. من يظن في المعسكر الآخر أن المزيد من الضغط ، سوف يدفع الفلسطينيين إلى الاستسلام واهم . لكل شئ مقدار، وقد بلغ السيل الزبى.

على الجانب الآخر ، قوتهم الغاشمة أصابتهم بالعمى ، لا يرون من الصورة سوى أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على سكان الضفة الغربية. غطرسة القوة أحياناً سبب مؤكد للغباء، وزير خارجية أميركا توني بلينكن قال: على بوتين أن يعلم أن الحدود الدولية لا يمكن تغييرها بإجراء إستفتاء.. وحينما عاجله (على غير العادة) الإعلامي اليهودي الأميركي وولف بليتزر : كيف إذن الأمر بالنسبة لهضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل ، تسمر الوزير الاميركي مثل غزال أمام الأضواء القوية، قائلاً : بعيداً عن الجوانب القانونية في هذه المسألة، فإن إسرائيل لن تشعر بأمان في ظل حكم الأسد..

الأطراف الضعيفة ، أحياناً كثيرة تمتلك مفاتيح قوة إذا أدركتها، أما إذا استسلمت لضعفها، فمن المؤكد أنها سوف تصبح وليمة على مائدة أحد اللاعبين الكبار.

في مقابلة مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع قناة الميادين قبل عشرون عاماً قال بما معناه : عندما قررنا البدء بالمقاومة وجدنا أنفسنا أمام سؤال صعب ، لم نستطع الاجابة عليه ، إذا قمنا بفعل مقاوم، فإن العدو سيرد بقسوة وسوف يوقع ضحيان في صفوف المدنيين الابرياء، السؤال الشرعي: هل نملك الحق في التضحية بأرواح الأبرياء؟ يستطرد السيد نصرالله : أرسلنا السؤال آلى الخميني الذي أفتى بشرعية المقاومة ، يقول نصرالله: عندما كنا نضرب العدو كان يرد بقسوة مبالغ فيها لإحباطنا، وعندما استمر الفعل المقاوم بغض النظر عن الخسائر بدأ العدو ( يتعقل ) تدريجياً لإدراكه أن رد الفعل المبالغ به لن يثنينا عما عزمنا عليه. ما يهمنا من هذا الاقتباس بطبيعة الحال ليس الجانب الشرعي ، أو إذا ما كنت الى جانب هذا المحور أو ذاك ، بل هي مدلولات التعامل النفسي مع العدو ، وكيفية تسجيل النقاط في معركة طويلة ، من غير المعتقد أن تحسم بالضربة القاضية في المستقبل القريب.

الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود، قال في عدة مقابلات تلفزيونية ، أنه وحينما عين قائداً للجيش، وفي لقاء بحضور رئيس الجمهورية حينها الياس الهراوي ، جاء جوني عبدو الكتائبي صديق بشير الجميل ومسؤول الاستخبارات العسكرية السابق وقدم حقيبة للحود فيها نصف مليون دولار ، وقال هذه للجيش لتصرف بمعرفتك ، ردها لحود ورفض أخذها، فما كان من الرئيس الهراوي إلا أن قال لجوني عبدو: هاتها، لقد قلت لك أنه مجنون ، ويقول لحود أنه عرف بعد أن اصبح رئيسًا للدولة، بأن هناك رشوة نصف مليون شهرياً لقائد الجيش ، وأربعة ملايين لرئيس الجمهورية ، غالباً مصدرها الخليج. وفي العام ١٩٩٣م جاء الرئيس رفيق الحريري وحسب شهادة الرئيس لحود، الذي كان لا زال قائداً للجيش وطلب منه التوجه للجنوب ونزع سلاح المقاومة ، وقال له : هذا بموافقة السوريين ، لكن لحود رفض، وقال: بعدها استدعاني الرئيس حافظ الأسد إلى دمشق ، وسأله عن سبب رفضه ، رغم علمه أن الحكومة السورية موافقة على إعادة إنتشار الجيش، ونزع سلاح المقاومة ، وأخبره الرئيس حافظ الأسد ، أنه لم يكن يعلم بهذا الأمر، وحمل المسؤولية لأبي جمال ( عبد الحليم خدام ) .

لكن الأهم في ذكريات الرئيس لحود ، اللقاء الذي تم بينه وبين غونداليزا رايس في القصر الرئاسي بناء على طلب منها، أهمية هذا الأمر، هو عدم وجود مسمى رئيس سابق على قيد الحياة ، أو ليس في السجن في البلدان العربية، ولذلك قلما تسمع شهادتهم على فتراتهم الرئاسية وما جرى فيها من أحداث خلف الكواليس. يقول الرئيس لحود: في العام ٢٠٠٦م وبعد الحملات الدولية التي شنتها الحكومات الغربية ضده ، بما فيها الادارة الاميركية، والمطالبة برحيله، جاء طلب اللقاء هذا مفاجئاً وغريباً، وحينما وصلت إلى قصر بعبدا، خرجت كما جرت العادة في استقبال كبار الزوار الى الباب ، صافحتها والتقطنا الصور ، وابتسامة عريضة تعلو وجهها، جلسنا تحدثنا في أمور عامة لدقائق وجيزة، ثم قالت: لنبدأ العمل ، وأضافت : عليك أن تنزع سلاح المقاومة و و ..الخ و وضعت سبعة مطالب على الطاولة، وقالت : إن فعلت سمحنا لك بفترة رئاسية أخرى….

وحينما رفض الرئيس لحود العرض، قال: تجهم وجهها وقالت فوراً ،إنتهى اللقاء ، ليس هناك شئ آخر لنتحدث به مستر لحود، نهض الرئيس اللبناني وغادر الى داخل القصر دون أن يودعها إلى باب القصر الرئاسي، إستمر الرئيس لحود في دورته الرئاسية حتى نهايتها ، وأصر ألا يغادر القصر إلا بعد منتصف الليل بدقيقة ، محتفظاً بكرامته وكرامة بلده ، ولم ينفذ أياً من الإملاءات. رغم ضعف لبنان، ورغم التمزق في الساحة اللبنانية عقب إغتيال الرئيس رفيق الحريري.

هذا الأمر ينطبق على الوضع الفلسطيني، وأي بلد عربي آخر. كان هناك وقت ، العالم لم يكن يدري بحقيقة الوضع في فلسطين، كان التعريف بهذه القضية ضرورة، وما زالت الضرورة قائمة، لكن من الخطأ المراهنة على أن التعريف والتوضيح والمناشدة سوف يغير الأمر. تصريحات الرئيس أبو مازن أثناء لقائه ممثلين للجالية الفلسطينية في أميركا، أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، بأن القيادة الفلسطينية تعول على نشاط الجالية لتغيير الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية ، وأن التغيير سوف يأتي من هنا، هو أمر مبالغ فيه ، لأن لا تغيير فوري أو حتى في المدى القريب ، سوف يجري هنا، علينا أن نتذكر أنه فقط قبل حوالي ثلاث أسابيع ، تمكن اللوبي اليهودي من إسقاط عشرة مرشحين مؤيدين للقضية الفلسطينية ، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بعد أن استثمروا عدة ملايين من الدولارات في ذلك.

كل الأمر يتوقف على تهيئة النفس والاستعداد الذاتي، وكل ما تبع ذلك هو تحصيل حاصل، وتبدل التعاملات بين الدول والحكومات، يمكن الوصول إليه بوقفة عز، تستند إلى تجربة طويلة من التضحية والصمود ، ليس آخرها مخيم جنين.