النخالة: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنردّ على جرائم الاحتلال في جنين والضفة

وطن: توعد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بالرد على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وجنين، قائلاً: "هذه الجرائم لن تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي".

وقال النخالة في تصريحٍ له الأربعاء عقب اغتيال قوات الاحتلال أربعة مقاومين في مخيم جنين: جرائم العدو في جنين والضفة الغربية لن تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي، وسنقوم بواجباتنا والرد على هذه الجرائم".

وأضاف أن "وحدة الشعب الفلسطيني ستبقى في سلم أولوياتنا".

واستشهد أربعة مواطنين، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال عد اقتحامها أطراف مخيم جنين ومحاصرتها منزلًا كان يتواجد فيه عبد خازم شقيق الشهيد رعد منفذ عملية شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" قبل نحو نصف عام.