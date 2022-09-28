انتخاب هيئة إدارية جديدة لنقابة العاملين في "القدس المفتوحة"

وطن: انتخب العاملون في جامعة القدس المفتوحة اليوم الأربعاء، ممثليهم في نقابة العاملين في مختلف فروع الجامعة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرت انتخابات في عدد من الفروع، فيما جرى التوافق على أعضاء في فروع أخرى دون إجراء انتخابات، حيث فاز مرشحوها بالتزكية.

وقال رئيس الجامعة سمير النجدي "رغم العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أبناء شعبنا اليوم في جنين، لكن واجبنا يفرض علينا المضي قدماً في الاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية".

وأكد النجدي وفق البيان الذي أصدرته الجامعة بهذا الخصوص، أهمية هذه الانتخابات، وقال إنها تأتي في إطار سياسة ممارسة العمل الديمقراطي التي تنتهجها الجامعة، مشيراً إلى أن نقابة العاملين هي الجسم النقابي الممثل للعاملين في الجامعة، ويتم انتخاب هيئتها الإدارية من موظفي الجامعة في اقتراع سري، يتم فيه اختيار المرشحين لعضوية النقابة.

بدوره، قال نقيب العاملين الحالي في الجامعة عوض مسحل إن عدد من يحق لهم الاقتراع بلغ 1327، من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فيما تجاوزت نسبة الاقتراع الـ93%..

وأضاف أن الانتخابات جرت في 41 موقعاً موزعة على 13 فرعاً من أصل 18، إضافة إلى موقع في مكاتب رئاسة الجامعة، حيث جرى التوافق على اختيار مرشحي مجلس النقابة في 6 مواقع توزعت على فروع بالضفة الغربية وقطاع غزة وهي: خان يونس، وغزة، وقلقيلية، ونابلس، وأريحا، إضافة إلى مكتب رئاسة الجامعة في القدس.

وبين مسحل أن الفائزين سيختارون من بينهم رئيساً لاتحاد نقابة العاملين بجامعة القدس المفتوحة، يمثل فروعها في المحافظات الشمالية والجنوبية في أول اجتماع يعقدونه.