المبادرة الوطنية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال في جنين وتطالب بوقف التنسيق الأمني

وطن:أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم في جنين و التي أسفرت عن استشهاد أربعة مناضلين و وقوع العديد من الاصابات و حصاره لعدة منازل و قصفها و تدميرها.

و قالت المبادرة الوطنية ان الاحتلال نفذ مخططاته بارتكاب هذه المجزرة البشعة التي يستخدم من خلالها حكام إسرائيل دماء الفلسطينيين وقودا لحملاتهم الانتخابية ، الامر الذي يتطلب توحيد الصف الفلسطيني لمواجهتها و وقفها و الاصرار على جر مرتكبيها للمحاكم الدولية و تنفيذ فرارات المجلس المركزي بالوقف الفوري للتنسيق الأمني و التحرر من اتفاقيات أوسلو الجائرة ، لا سيما و ان هذا الاجرام العنصري يتواصل و تتصاعد وتيرته بشكل يومي دون رادع فعلي.

وفي الوقت الذي تحيي فيه حركة المبادرة الوطنية تضحيات الشهداء و صمود الشعب الفلسطيني و بسالته في مواجهة غطرسة الاحتلال و عدوانيته فإنها تؤكد على أن هذه الجرائم و رغم بشاعتها لن تنال من عزيمته و لن تكسر إرادته و تصميمه على مواصلة مسيرة النضال و الكفاح الوطني دفاعا عن قضيته الوطنية و حقوقه المشروعة.