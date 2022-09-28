كنيسة المهد تقرع أجراسها حدادا على أرواح شهداء جنين

وطن:قرعت اليوم الاربعاء، أجراس كنيسة المهد، في بيت لحم، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في مخيم جنين برصاص الاحتلال صباحا.

وقال كاهن رعية الروم الارثوذكس في كنيسة المهد الأب عيسى ثلجية لمراسلنا، إن الأجراس قرعت حدادا على ارواح الشهداء، وأقيمت الصلوات بالكنيسة ترحما على الشهداء والدعاء بالشفاء للجرحى والإفراج عن أسرانا.

وأضاف ثلجية، اليوم أرسل رسالة للعالم والمحتل أننا شعب واحد لا يتجزأ ومعا نحو تحقيق اهدافنا الوطنية وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الاضراب الشامل قد عم اليوم محافظة بيت لحم حدادا على ارواح شهداء جنين.

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