عملية جراحية ناجحة "لأراوخو"

وطن: أعلن نادي برشلونة عن نجاح عملية لاعبه رونالد أراوخو في الوتر العلوي للفخذ الأيمن والتي خضع لها صباح اليوم الأربعاء في فنلندا مضيفاً أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه.

وقال برشلونة في بيان له: "أُجريت اليوم عملية جراحية ناجحة للاعب رونالد أراوخو في الوتر العلوي للفخذ الأيمن. أجرى العملية الدكتور لاس ليمباينين في فنلندا تحت إشراف أطباء نادي برشلونة، مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه".

وكان أراوخو تعرّض للإصابة بفخذه خلال المباراة الودية لمنتخب بلاده أوروغواي مع إيران منذ خمسة أيام، وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى غيابه عن الكلاسيكو وعن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

المصدر: beinsports