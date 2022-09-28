وزيرة داخلية الاحتلال تُطالب بإبعاد عائلة القنبر من القدس

وطن: طالبت وزيرة داخلية الاحنتلال، أياليت شاكيد، الأربعاء، بإبعاد عائلة فلسطينية من بلدة جبل المكبّر، بمدينة القدس.

ودعت شاكيد في تغريدة على تويتر، وزير الأمن الداخلي للاحتلال عومر بارليف بتنفيذ أمر إبعاد، كان قد صدر سابقا بحق أفراد من عائلة القنبر.

ورفضت محكمة الاستئناف الاحتلالية في 20 أيلول الجاري، اعتراض عائلة فادي القنبر، الذي قتل 4 جنود في جيش الاحتلال في عملية دهس في القدس في أيلول 2017، ضد قرار إبعادهم من المدينة، والذي أصدره وزير الداخلية السابق أرييه درعي.

وعقب قرار المحكمة الأخير، قررت شاكيد شطب إقامات أفراد عائلة القنبر، المكونة من 10 أفراد.

وقالت شاكيد اليوم : "حالما أعطت المحكمة الضوء الأخضر، أصدرتُ أمرا بإلغاء تصاريح الإقامة لأقارب منفذ العملية".

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت في العام 2017 منزل العائلة في جبل المكبر بالأسمنت.