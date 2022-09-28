الإضراب الشامل يعم الضفة حدادا على ارواح شهداء جنين وتنديداً بجريمة الاحتلال

وطن: عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية اليوم الأربعاء حدادا على أرواح شهداء مدينة جنين، وتنديدا بالعدوان الذي نفذه الاحتلال واسفر عن عدة شهداء واكثر من 20 جريحا.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية الاضراب الشامل حدادا على أرواح شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم في عدوان دموي ارتكبته قوات الاحتلال.

وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الوطنية ابوابها، وسط غضب وحزن المواطنين، بينما دعت الفصائل الى يوم غضب في الضفة ردا على مجازر الاحتلال.

وخرج عشرات الشبان في مسيرة بمدينة رام الله، ردد المشاركون خلالها هتافات تمجد الشهداء وتؤكد على مقاومة الاحتلال.