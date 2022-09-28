775 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني بالربع الثاني من العام



وطن: ذكر جهاز الإحصاء وسلطة النقد ان عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2022 بلغ 775 مليون دولار أمريكي، وفقا لما اظهرته النتائج الأولية لميزان المدفوعات، علما ان هذه البيانات لا تشمل مدينة القدس.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2022 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 775 مليون دولار أمريكي.

ويعزى هذا العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,936 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 380 مليون دولار أمريكي.

وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 953 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2022. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 917 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 67 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 588 مليون دولار أمريكي. حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%، علما أن تحويلات الدول المانحة شكلت نحو 13% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره مليار دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 901 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 34 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 9 ملايين دولار في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.