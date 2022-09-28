اسفر عن عدة شهداء وجرحى.. الاحتلال ينفذ عدوانا دمويا واسعا على جنين ومخيمها

وطن: نفذت قوات الاحتلال عدوانا دمويا واسعا استهدف مدينة ومخيم جنين، صباح اليوم الاربعاء، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة ومخيمها مرتين متتاليتين بفارق زمني قصير، الامر الذي تخلله قصف منزل واطلاق نار عشوائي (خاصة في عملية الاقتحام الثانية)، ما أسفر عن عدة شهداء والعديد من الجرحى.

واستشهد في الاقتحام الاول ثلاثة شبان وفقا لمصادر محلية مختلفة، خلال مواجهات وعملية قصف نفذتها قوات الاحتلال لمنزل عائلة الشهيد رعد خازم (منفذ عملية ديزنغوف) صباح اليوم الاربعاء.

واعلنت وزارة الصحة استشهاد عبد فتحي خازم، محمد محمود (براهمة)، أحمد نظمي علاونة، وإصابة 9 اخرين بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطرتان اصيبا برصاص في الصدر، خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.

وقالت مصادر محلية بان الشاب احمد علاونة، استشهد برصاص قناص في الرأس خلال خوضه اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية انه تم انتشال جثماني الشهيدين عبد خازم شقيق الشهيد رعد خازم، ومحمد براهمة، من المنزل الذي جرى قصفه صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم جنين بصاروخ مضاد للدروع، مع بدء اقتحامها المدينة والمخيم، وفقا لما ذكرته مصادر عبرية.

وحاصرت قوات الاحتلال ء منزلا في مخيم جنين، يعود لوالد الشهيد رعد خازم، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين في مخيم جنين.

وقالت كتيبة جنين ان مقاوميها تصدوا لقوات الاحتلال وامطروها برشقات من الرصاص.