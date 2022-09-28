ملك الأردن يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية

وطن: دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في إطار زيارة أجراها لطوكيو للمشاركة في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، وفق بيان للديوان الملكي.

وشدد الملك عبد الله بحسب البيان على "ضرورة إعادة تحريك عملية السلام على أساس حل الدولتين"، مشيدا بموقف اليابان "الداعم لجهود السلام (بين الفلسطينيين وإسرائيل)".

والثلاثاء من الأسبوع الماضي، دعا الملك عبد الله إلى حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967، على أن تكون "القدس الشرقية" عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأضاف في خطاب ألقاه باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك، أن "الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وبهويته الوطنية الصامدة لا يمكن إنكار حقه في تقرير المصير".