التربية وديوان الموظفين يناقشان إقرار بطاقات الوصف الوظيفي

وطن: عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام؛ ورشة عمل مكثفة لمناقشة وإقرار بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الاشرافية في الميدان التربوي في المديريات والمدارس؛ استناداً إلى الهيكل التنظيمي المعتمد الجديد للوزارة.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، ومدير عام التخطيط الوظيفي والتشكيلات في ديوان الموظفين وائل الريماوي، بحضور الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير التربوي حسن عودة وأسرتي الوزارة والديوان.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية الإعداد الجيد لبطاقات الوصف الوظيفي ومواكبتها لخطط الوزارة وسياساتها، مشيراً إلى العلاقة الاستراتيجية بين الوزارة وديوان الموظفين العام، والتي تُترجَم من خلال مجالات عديدة منها بطاقات الوصف الوظيفي لكافة الوظائف في الوزارة بما يسهم في تطوير العمل وضمان تحقيق الاستقرار الإداري في المؤسسة.

من جهته، أشاد الريماوي بالجهود التي تبذلها وزارة التربية للارتقاء بقطاع التعليم، مؤكداً أهمية التعاون بين طواقم الديوان والوزارة لتطوير وإقرار بطاقات الوصف الوظيفي للميدان التربوي.

ومن الجدير بالذكر أن اللجان التخصصية ناقشت مديري التربية وذوي الاختصاص في الوزارة للخروج بنظام إداري وازن ينسجم والاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة بتفويض الصلاحيات والتحول الرقمي وحوكمة العملية الإدارية وتعزيز اللامركزية مع استحداث وحدات وأقسام تخصصية للطفولة المبكرة والحوسبة ورعاية الإبداع والتميز ما من شأنه أن يعكس ذاته على الخطة الاستراتيجية للوزارة.