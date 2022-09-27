اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي صور باهر والطور

وطن: اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال في بلدتي صور باهر والطور في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والرصاص المطاطي بعد اقتحامها لصور باهر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا-لم تعرف هويته بعد- خلال المواجهات.

أما في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، فقد اشتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الصوانة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل الغازية والرصاص المطاطي باتجاه الشبان.