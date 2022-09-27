مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال قرب بلدتي جبع وعصيرة الشمالية

وطن: تعرضت قوات الاحتلال مساء اليوم لعمليتي اطلاق نار في محافظتي جنين ونابلس.

وقالت كتيبة جنين ان مجموعة من مجاهديها في بلدة جبع جنوب المدينة، تمكنوا مساء اليوم من استهداف حاجز عسكري طيار على مدخل البلدة الشرقي بوابل كثيف من الرصاص وتمكنوا من الانسحاب بسلام.

ولم ترد اي معلومات من الاعلام العبري حول اذا ما وقعت إصابات.

وذكرت مصادر عبرية ان وحدة من جيش الاحتلال تعرضت مساء اليوم لإطلاق نار قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.